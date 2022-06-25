MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.
Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.
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Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı.#MSB pic.twitter.com/zwTnJDDkGe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2022