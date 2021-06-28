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MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mümin Altaş   | 28.06.2021
MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Metrelerce kardan engin dağlara şanla, şerefle yazdık nice destan, mertliğimizi Mete'den çağlara korkusuzca gösterdik meydan meydan. Şanlı tarihimizin şahidi Türk Kara Kuvvetlerimizin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat ve harekat bölgelerindeki faaliyetlerinden görüntüler de yer aldı.

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