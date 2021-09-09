MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.
İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluş dönemine ait tarihî fotoğraflar… Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Mücadelemizin Kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/DwOPfx7Ux6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021
MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.