MSB, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını duyurdu.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın, Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınması Genelgesi kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in katılımıyla yapıldığı belirtildi.
“İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı”, Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınması Genelgesi kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert’in katılımıyla yapıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bZMkC8TDc9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2024
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.