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MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava destekli operasyonu ve sıkışan teröristlerin teslim oldukları anların görüntüleri paylaşıldı.

Sarp Özer   | 12.12.2022
MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, hava destekli operasyon sırasında sıkışan 4 teröristin teslim oldukları anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Mehmetçiğin telsiz konuşmaları da yer aldı.

Görüntülere göre, zorlu arazide tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bir terörist gruba, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için kaçış yolları helikopterle ateş altına alındı.

Havadaki ve karadaki unsurların koordineli operasyonu sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarıldı.

Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan 4 terörist, silahlarını bırakarak teslim oldu. Yola inen teröristler, komandolar tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teslim alındı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, helikopter bölgeden ayrılmadan, pilot ile komandoların telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun." diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı.

Teslim olan teröristlerle, dört AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

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