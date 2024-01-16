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MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buğrahan Ayhan  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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