MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiği bildirdi.
Ankara
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