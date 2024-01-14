Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,509.40
BTC/USDT
42,641.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Gündem

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiği bildirdi.

Eda Özdener  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi
MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti

Benzer haberler

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 24 hedef imha edildi

MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet