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MSB, Iğdır'dan İzmir'e SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen minik Can'ın pilotlarla buluşma anını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'dan İzmir'e TEKNOFEST'teki SOLOTÜRK gösterisini izlemek için gelen kanser tedavisi gören minik Can'ın pilotlarla bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
MSB, Iğdır'dan İzmir'e SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen minik Can'ın pilotlarla buluşma anını paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanlık, direnç, mücadele… Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü askerleri gibi… Tıpkı Hava Kuvvetlerimizin dirençli pilotları gibi… İzmir TEKNOFEST'te tanıdığımız Iğdırlı minik Can'da, yukarıda vurguladığımız özelliklerin hepsi var. O en güçlülerden. Çünkü o 4 yaşında yakalandığı kanser hastalığına var gücüyle direndi. Minik vücuduyla onlarca ameliyatı atlatarak bir o kadar da kemoterapi tedavisi gördü. Can'ımız küçük yaşta tüm bu zorluklara karşı koyarak hastalığını neredeyse savuşturmayı başardı. Kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız, çok sevdiği SOLOTÜRK'ü izlemek isteyince ailesi onu Iğdır'dan İzmir'e getirdi."

Can'ın SOLOTÜRK ekibince karşılandığı ve onlarla unutulmaz anlar yaşadığı ifade edilerek "Kahraman pilotlarımız tarafından SOLOTÜRK uçağına götürülen Can evladımızı yakından tanıyınca onun da gerçek bir SOLOTÜRK olduğunu anladık. Unutma Can, seni çok seviyoruz. Hiçbir zaman gülmeyi ihmal etme, bu neşeni kaybetme. Seni de bir gün bu ülkenin kahraman bir evladı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görmeyi umuyoruz. Sen gerçek bir SOLOTÜRK'sün ama unutma asla yalnız değilsin." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, minik Can'ın SOLOTÜRK pilotlarıyla buluştuğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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