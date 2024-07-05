MSB, hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı.
Ankara
Görüntüler, bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor" notuyla aktarıldı.
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Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2024
✅ Hava Hücum Harekâtı ile Komando İndirme
📍Irak’ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vKGowMpVbR