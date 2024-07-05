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MSB, hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı.

İsa Toprak  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
MSB, hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı

Ankara

Görüntüler, bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor" notuyla aktarıldı.

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