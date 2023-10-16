MSB, Hasan Dağı'ndan düşerek yaralanan dağcının kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı
MSB tarafından, Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Aksaray'daki Hasan Dağı’na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Veysel Güven'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan helikopter ve Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Aksaray ili Hasan Dağı’na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.… pic.twitter.com/ipriuYx5RS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2023