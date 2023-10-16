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MSB, Hasan Dağı'ndan düşerek yaralanan dağcının kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı

MSB tarafından, Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
MSB, Hasan Dağı'ndan düşerek yaralanan dağcının kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Aksaray'daki Hasan Dağı’na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Veysel Güven'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan helikopter ve Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

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