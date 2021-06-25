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MSB: Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.

Sarp Özer   | 25.06.2021
MSB: Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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