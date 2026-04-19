MSB, "Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı"ndan fotoğraflar paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da düzenlenen "Flintlock 2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı"ndan fotoğraflar paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın deniz safhası kapsamında, 17 Nisan tarihinde, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'Helikopterden Halat ile Kayma Eğitimi' icra edildi."