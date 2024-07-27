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MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edilen, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 bot bıraktığı görüntülendi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme botu itme görüntüleri de yer aldı.

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