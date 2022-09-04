MSB: Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." ifadesi kullanıldı.
"Manda ve himaye" fikrinin kesin olarak reddedildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı #SivasKongresi’nin 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.#SivasKongresi103Yaşında🇹🇷 pic.twitter.com/2zRNaH7fPS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022
Ayrıca paylaşımda, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'dan Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan ayrıldığı 18 Aralık 1919 tarihine kadarki süreçte alınan kararların bulunduğu infografiğe de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.