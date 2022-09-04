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MSB: Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 04.09.2022
MSB: Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'dan Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan ayrıldığı 18 Aralık 1919 tarihine kadarki süreçte alınan kararların bulunduğu infografiğe de yer verildi.

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