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MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını duyurdu

Ankara

Bakanlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun 36 misafir askeri personel ile icra edildiğini duyurdu.

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