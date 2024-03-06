MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun 36 misafir askeri personel ile icra edildiğini duyurdu.
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Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından “5’inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu” 36 misafir askerî personelin katılımıyla icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/s54ildGy6R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 6, 2024