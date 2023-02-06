Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,867.45
ETH/USDT
1,645.70
BTC/USDT
23,000.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Gündem

MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 06.02.2023
MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız, yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor.

Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli
Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği

Benzer haberler

MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor

MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet