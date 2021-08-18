MSB: Çocukların yüzünün gülmesi için terör örgütleriyle mücadele etmekten geri durmayacağız
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmayacağı ve tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceği bildirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve onun fedakar askeri Mehmetçiğin operasyonların gecikmesi pahasına da olsa bulunduğu hiçbir yerde sivilleri, tarihi ve kültürel mekanları hedef almadığı vurgusu yapıldı.
1️⃣Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve onun fedakâr askeri Mehmetçik, operasyonların gecikmesi pahasına da olsa bulunduğu hiçbir yerde sivilleri, tarihî ve kültürel mekânları hedef almamıştır. #MSB #TSK pic.twitter.com/mQzS44yYy1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2021
Açıklamada, "Özellikle çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmadık, durmayacağız. Mazlum/mağdurların yanında olmaya, onlara zulmeden başta PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü canileri olmak üzere tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerde çocuklara yapılan yardımların bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.