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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sefa Şahin   | 25.08.2022
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabındaki video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü eşliğinde paylaşıldı.

Paylaşımda, "Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz 100'üncü yılında." ifadesine yer verildi.

Videonun sonunda ise "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" sözü yer aldı.

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