MSB, BALTOPS-2024 Tatbikatı'nın başladığını bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleştirilen BALTOPS-2024 Tatbikatı'nın başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleşmekte olan BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı. 8 ülkenin katıldığı tatbikatta Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da 3 adet F-16C/D uçağı ve 41 personel ile görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
6-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleşmekte olan BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı. 8 ülkenin katıldığı tatbikatta Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da 3 adet F-16C/D uçağı ve 41 personel ile görev yapıyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mK3QUMKohh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2024
Paylaşımda, personelin, tatbikat bölgesine intikal için konuşlu olduğu Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 161'inci Filo'dan hareket görüntülerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.