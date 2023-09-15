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MSB, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü videolu mesajla kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını hazırladığı kliple kutladı.

Sarp Özer  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
MSB, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü videolu mesajla kutladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

Türk ve Azerbaycan ordularının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı kutlama mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Nuri (Killigil) Paşa'yı ve onun komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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