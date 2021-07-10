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MSB: Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 10.07.2021
MSB: Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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