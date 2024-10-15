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MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimleri sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Utku Şimşek  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimleri gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Söz konusu eğitimler, Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 26 Eylül-2 Ekim arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde icra edildi.

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MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı

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