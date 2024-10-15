MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimleri sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimleri gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.
Söz konusu eğitimler, Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 26 Eylül-2 Ekim arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde icra edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.