Dolar
33.48
Euro
36.57
Altın
2,394.75
ETH/USDT
2,400.10
BTC/USDT
56,217.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turistin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD'dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol dağcıyı kurtarmak için harekete geçti.

204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir Hastanesine taşıdı.

Paylaşımda, kurtarılma anına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı
Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir
Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Benzer haberler

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

TCG Gaziantep firkateyni NATO görevi kapsamında İstanbul'u ziyaret etti

MSB'den Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesine ilişkin paylaşım

Olimpos ve Adrasan'ın koyları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Olimpos ve Adrasan'ın koyları doğa tutkunlarını ağırlıyor
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Muğla'da jeep safari turlarında yoğunluk yaşanıyor

Muğla'da jeep safari turlarında yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet