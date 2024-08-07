MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turistin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD'dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol dağcıyı kurtarmak için harekete geçti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, AFAD’dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir… pic.twitter.com/uOsKhgu9qt
204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir Hastanesine taşıdı.
Paylaşımda, kurtarılma anına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.