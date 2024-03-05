MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı personeline, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kapsamında mobil eğitim verildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığımızca Akkuyu Nükleer Güç Santralini korumakla görevli Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı personeline, KBRN Mobil Eğitimi verildi." ifadesi yer aldı.
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Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığımızca Akkuyu Nükleer Güç Santralini korumakla görevli Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı personeline, KBRN Mobil Eğitimi verildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/IFVOvyfO4P— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2024