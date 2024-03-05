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MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı personeline, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kapsamında mobil eğitim verildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığımızca Akkuyu Nükleer Güç Santralini korumakla görevli Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı personeline, KBRN Mobil Eğitimi verildi." ifadesi yer aldı.

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