MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz
Milli Savunma Bakanlığının Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yılına ilişkin açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" denildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hâle getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz! Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/gVMilueEFZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021