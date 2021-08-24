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MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığının Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yılına ilişkin açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" denildi

Barış Gündoğan   | 24.08.2021
MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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