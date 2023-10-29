MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının düzenledikleri hava gösterilerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı." ifadesi kullanıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları; Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı.… pic.twitter.com/jYPLOG8ftL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023
Paylaşımda, farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının hava gösterilerinden ve kokpit içerisinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.