Dolar
15.97
Euro
16.76
Altın
1,826.04
ETH/USDT
1,928.90
BTC/USDT
28,943.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz - VTR
logo
Gündem

MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırladığı videoyu paylaştı.

Barış Gündoğan   | 19.05.2022
MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

Ankara

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan video, MSB'nin sosyal medya hesaplarından

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle başlayan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda, Mondros Anlaşması sonrası İtilaf Devletleri'nin anlaşmaya aykırı olarak Anadolu'yu işgale başladıkları görüntülere yer verildi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Karadeniz'e açıldıkları hatırlatılan videoda, Atatürk'ün o yolculuğu anlatan şu sözlerine yer verildi:

"Ben 1919 senesi mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum."

Video, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon gücünün geldiği noktayı anlatan görüntülerle son bulurken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Müzik üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs'a özel klip çekti

Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü yapıldı

Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü yapıldı
Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi