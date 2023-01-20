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PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ferdi Türkten   | 20.01.2023
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB, PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB
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