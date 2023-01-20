MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
MSB, PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
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1️⃣PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. pic.twitter.com/tquPy0tO5o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023