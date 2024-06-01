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Motosikletlilerden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde "soykırım" protestosu

Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletli bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Alper Korkmaz  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Motosikletlilerden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde "soykırım" protestosu

İstanbul

Levent'te, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde bir araya gelen bir grup motosikletli, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Filistin'de yaşanan "soykırım" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Gruptakiler, motosikletlerinin önüne "İsrail'e dur de" yazılı sticker yapıştırdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hasan Erkan Anlar, Filistin'de yaşayanların 75 yılı aşkın süredir İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden kazanım ile kurumların tümünün iflas ettiğini belirten Anlar, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 7 Ekim'den bu yana 16 bini çocuk toplam 36 binden fazla Filistinli, siyonist İsrail tarafından katledildi. Birleşmiş Milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinde 'Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.' diyor. İsrail ve ona koşulsuz soykırım desteği veren güçler dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyor. İsrail açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken bu niyetini gizleme ihtiyacı bile duymadan tüm insanlığa gözdağı veriyor."

Açıklamanın ardından, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösteren grup, kortej halinde Sarıyer'e doğru toplu sürüş yaptı.


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