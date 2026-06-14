Adana'da motosikletli sağlık ekipleri, trafik yoğunluğu bulunan ve ulaşımın güç olduğu noktalarda vakalara kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Motosikletli sağlık ekipleri hastalara kısa sürede ulaşarak hayat kurtarıyor Adana'da motosikletli sağlık ekipleri, trafik yoğunluğu bulunan ve ulaşımın güç olduğu noktalarda vakalara kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Adana'da trafiğin yoğun olduğu ve araç girişine kapalı alanlardaki vakalara hızla ulaşan motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri, gerçekleştirdikleri ilk müdahaleyle yaşam için kritik öneme sahip dakikaların etkin kullanılmasını sağlıyor.

Kentte 2010'da 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından vakalara daha hızlı ulaşım sağlamak amacıyla motosiklet ekibi hizmete alındı.

Yoğun trafik ve araç girişine kapalı alanlarda rahatlıkla hareket edebilen motorize ekipler, acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara kısa sürede ulaşıyor.

Motorize ekipler, her türlü medikal ve travma vakalarına rahatlıkla müdahale edebiliyor.

Ambulanstaki tüm donanıma sahip olan motosikletli sağlık ekipleri, 3-5 dakikada ulaştıkları hastaların hayatta kalmasında etkin rol üstleniyor.

"Tıkanan arterlerde motorize ekibimizi kullanıyoruz"

Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, AA muhabirine, acil durumlara hızlı ve etkin müdahale sağladıklarını söyledi.

Kentte trafik sorunu olduğunu ifade eden Atılgan, "Tıkanan arterlerde motorize ekibimizi kullanıyoruz. Motorize ekip vakaya ulaşıyor, ilk müdahalesini yapıyor, gerekiyorsa arkasından hemen kara ambulansımızı çağırıyor." dedi.

Atılgan, ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından hastanın bilinç durumunu ve yaşamsal bulgularını değerlendirerek gerekli müdahaleleri yaptığını dile getirdi.

Sağlık ekiplerinin hastalara en hızlı şekilde ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Atılgan, şöyle konuştu:

"Motorize ekibimiz, trafiğin tıkandığı veya yolların kapalı olduğu yerlerde 3-5 dakika içerisinde vakaya ulaşıyor ve ilk yardımı yapıyor. İlk yardım için gerekli olan tüm cihazlar motosiklette bulunmaktadır. Motorize ekiplerimizde görev alan arkadaşlarımız, diğer kara ambulanslarında görev alan arkadaşlarımızla aynı eğitim, bilgi ve beceriye sahip kişilerdir. O yüzden yaptıkları müdahalede hiçbir eksiklik olmaz."

"5 yılda 500-600 vakaya müdahale ettim"

Paramedik Burak Tanrıkulu, 5 yıldır motosikletle vakalara gittiğini söyledi.

Vakalara hızlı ve rahat ulaştığını anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Ambulansların girip dönemeyeceği ve manevra yapamayacağı noktaları kullanabildiğim için çok fazla trafiğe takılmıyorum. 5 yılda 500-600 vakaya müdahale ettim. Zor ama zevkli. Motorize ekipte görev yapmak için öncelikle motosikleti sevmek gerekiyor, sevmezseniz motorize ekipte çalışmak mümkün değil."