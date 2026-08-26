Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "Bugün yaşanan orman yangınları ve dünya arazilerinin yüzde 40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. Daha hızlı ve güçlü adımlar atmalıyız." dedi.

Moğolistan'daki UNCCD 17. Taraflar Konferansı'nda, COP31 Başkanı Murat Kurum'un video mesajı yayımlandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "Bugün yaşanan orman yangınları ve dünya arazilerinin yüzde 40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. Daha hızlı ve güçlü adımlar atmalıyız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17), COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajı yayımlandı.

Kurum, mesajında, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı, COP31 Başkanlığı'nın hedef ve öncelik alanları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 2015'te COP12'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kurum, "Ankara'da, 2030'a kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürece dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara girişimini başlattık. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hedeflerini belirlemelerine ve uygulamalarına destek olduk. Bugün yüzü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir"

Kurum, çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede Rio Sözleşmeleri'nin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, bir milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin yüzde 40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız. Bunun için Rio Sözleşmeleri arasındaki işbirliğini artırmalı ve bu işbirliğini sahada somut sonuçlara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio Sinerjisi Protokolü'nü imzaladık. Bu yaklaşım, COP31 Başkanlığımızın da temel anlayışlarından biridir. Biz COP31 sürecini, siyasi liderliği, çok taraflı müzakereleri ve uygulamayı bir araya getiren kapsamlı bir süreç olarak ele alıyoruz."

Türkiye'nin COP31 Başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temel yaklaşım üzerine kurduğunu anımsatan Kurum, "Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız. Uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz. Aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasımda dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım"

Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde, temiz enerji dönüşümü, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, iklime dayanıklı şehirler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yeşil sanayileşme ve Rio sinerjileri başlıklarının öncelikli alanlar olarak belirlendiğinin altını çizdi.

COP31'in 2035 uygulama hedeflerine de dikkati çeken Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü ile iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ben tarihi bir dönüm noktası olacağına inandığımız COP31 zirvemizde sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Kasımda dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya’mızda buluşalım." ifadelerini kullandı.