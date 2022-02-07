Dolar
13.60
Euro
15.56
Altın
1,821.87
ETH/USDT
3,152.70
BTC/USDT
44,002.00
BIST 100
1,997.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Somali Mogadişu'da Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.02.2022
Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri paylaştıkları videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım ile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak "Geçmiş ile Geleceğe" köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı

Benzer haberler

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

Emine Erdoğan'dan kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kuala Lumpur YEE öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Kuala Lumpur YEE öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür