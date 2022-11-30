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Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı

Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da yer alacağı Ardahan'ın Posof ilçesindeki gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılıyor

Günay Nuh   | 30.11.2022
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince bir yıl önce başlanan çalışmalarda sona gelindi.

Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da yer alacağı Ardahan'ın Posof ilçesindeki gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılıyor.

Yüzde 93'ünün bittiği modernize çalışmalarının tamamlanmasıyla kapıdan günlük 500 tırın geçmesi öngörülüyor.

"Türkiye'ye yakışır yeni bir kapı olacak"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaları, beklenenden erken tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Yaklaşık 18 ayda yapılması gereken çalışmaların yüzde 93'ünün 12 ayda tamamlanmasının önemli olduğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Türkgözü Gümrük Kapısı, bizim Gürcistan'a açılan ikinci kapımızdır. Bir diğeri Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı. Kapılarımızın modernizasyonu bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli. Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmaları bitme aşamasına geldi artık. Türkiye'ye yakışır yeni bir kapıya sahip olacak olmanın gururunu yaşıyoruz."

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da gümrük kapısının ilçelerinde bulunmasının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu anlattı.

Gümrük kapısındaki çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirten Ulgar, "Başarılı bir şekilde sona doğru gitmesi bizim için de sevindirici bir durum. Kapının bağlantı yolları ile altyapıya yönelik çalışmaların da tamamlanmasıyla daha da iyi olacak. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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