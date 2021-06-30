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MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ahmet Alp Özden   | 30.06.2021
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM

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