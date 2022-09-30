Dolar
18.55
Euro
18.26
Altın
1,672.25
ETH/USDT
1,339.90
BTC/USDT
19,549.00
BIST 100
3,166.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla’da STK temsilcileri ve İş adamları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

MİT'ten DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyindeki hücre yapılanmasına operasyon

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Barış Gündoğan   | 30.09.2022
MİT'ten DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyindeki hücre yapılanmasına operasyon

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın Suriye'deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.

MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

4 eylem girişimini itiraf ettiler

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4 paket çelik bilye, 84 akü, 1 M-16, 3 keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yüzde 10'luk mevcut yaşlı nüfusu oranı 2050'de yüzde 20'ye yükselecek
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak

Benzer haberler

MİT'ten DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyindeki hücre yapılanmasına operasyon

MİT'ten DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyindeki hücre yapılanmasına operasyon

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz

ABD'nin sözde terörle mücadelesinin kaotik yapısı

ABD'nin sözde terörle mücadelesinin kaotik yapısı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet