Euro
10.35
Dolar
8.70
BIST 100
1,366.04
Altın
1,758.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.
logo
Gündem

MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

Kemal Karadağ   | 30.06.2021
MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den 'Açık alanda bayramlaşın' tavsiyesi
Kovid-19'un Delta varyantının yayılması Almanya’da yaz tatili sezonuna gölge düşürüyor
DSÖ: Tunus, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada
İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başladı
Kovid-19'un Delta varyantının dünya geneline yayılması salgına dair yeni endişelere yol açıyor

Benzer haberler

MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin Türkiye'de eylem planladığı belirlendi