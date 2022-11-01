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MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası

Gaziantep'te Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adsız Günebakan   | 01.11.2022
MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası

Gaziantep

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisine (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.

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