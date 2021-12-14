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MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 14.12.2021
MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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