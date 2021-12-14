MİT'in Kandil'deki operasyonunda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.