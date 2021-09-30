MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
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