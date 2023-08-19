Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,656.70
BTC/USDT
25,876.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi. -VTR-
logo
Gündem

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

Yusuf Soykan Bal  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

Ankara

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BM Barış Gücü'nün KKTC'nin yol inşaatına müdahalesine kınama
İstanbul'da bir sürücü hasta nakil aracının önünü kesti

Benzer haberler

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet