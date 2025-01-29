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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Aykut Karadağ  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

Ankara

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi
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