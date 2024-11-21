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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Gara'da etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Serdar Açıl  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Gara'da etkisiz hale getirdi

Ankara

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