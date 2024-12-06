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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Abdullah Sarica  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakaladı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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