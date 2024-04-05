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MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Barış Gündoğan  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Ankara

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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