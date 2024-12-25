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MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi

Ömer Olcay  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi

Ankara

MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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