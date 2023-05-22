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MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Gara'da etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Rodi kod adlı Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Özcan Yıldırım  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Gara'da etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütünün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Şahin'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin'in, Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Şahin, korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün haberleşme altyapısına önemli darbe vuruldu.

Şifreli haberleşme yöntemleri geliştirdi

PKK/KCK sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösteren, iletişim altyapısından sorumlu olan teröristin 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.

Örgüte katıldıktan sonra Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı çeşitli eylemlerde yer alan Şahin'in 2019 yılında Irak'a geçtiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi faaliyetleri yürüten teröristin 2020 yılından itibaren örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdiği, hacker biriminin sorumluluğunu yürüttüğü belirlendi.


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