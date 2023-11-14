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Terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Mümin Altaş  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Ankara
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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