Dolar
34.23
Euro
37.28
Altın
2,675.19
ETH/USDT
2,608.50
BTC/USDT
66,926.00
BIST 100
8,845.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında konuşuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Diyarbakır’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Malatya’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. -VTR
logo
Gündem

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'ye 1994'te katılan "Mazlum" kod adlı terörist Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu.

MİT, Suriye'nin Tel Rıfat kentinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü belirlediği terörist Öztürk'ü saha ajanları aracılığıyla kontrol altına aldı.

Öztürk'ün, PKK/YPG'li terörist "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate ile hareket ettiği belirlendi.

MİT, Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumluları olan teröristler Öztürk ve Fate'yi etkisiz hale getirdi.

Terörist Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına katıldığı 1994'ten 2015'e kadar Irak'ta Kandil, Gare, Zap ve Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş ve Salmas'ta, Türkiye'de ise Hatay'ın Amanos kırsalında, 2015'ten itibaren ise Suriye'de terör örgütü adına faaliyetlerini sürdürdü.

Terörist Fate ise terör faaliyetlerine 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yaparak başladı, 2000'de ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme sürelerini azaltacak proje uygulamaya geçti
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararını değerlendirdi
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

MİT, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı

MİT, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı

MİT, PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet