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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Serdar Açıl  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Kapar'ın Suriye'nin Kamışlı şehrinde olduğu tespit edildi.

Örgütün sözde lojistik ve finans sorumlularından Kapar, MİT tarafından Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 1992'de katılan Kapar, Irak'taki faaliyetlerinin ardından 2018'de Suriye'ye geçti.

İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği bildirildi.

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