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MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'da Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti -VTR-
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MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı imha etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposunu imha etti.

Serdar Açıl  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı imha etti

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Esed rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatı, kendi depolarına taşımaya başladığını belirledi.

Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak, silah ve mühimmatı tırlara yüklediğini ve konvoy halinde bölgeden ayrıldığını tespit eden MİT, operasyon kararı aldı.

MİT'in Kamışlı'daki operasyonuyla, terör örgütünün eline geçen füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposu imha edildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün Türkiye sınırında yuvalanması ve Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturmaya çalışmasına asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

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